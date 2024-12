ilSaronnese

CISLAGO – Un’occasione da non perdere per entrare nel vivo dell’atmosfera natalizia con un’avventura coinvolgente e innovativa. Domenica 15 dicembre, grazie all’organizzazione dell’Amministrazione comunale di Cislago in collaborazione con i commercianti locali, le vie del centro si animeranno con la Digital Hunt Natalizia, una divertentissima caccia al tesoro digitale pensata per grandi e piccini.

L’appuntamento è fissato con doppio orario di partenza, 15.15 e 16, al Peps Cafè nel Parco Castelbarco. Un evento che promette sorprese, emozioni e, soprattutto, un modo originale per vivere il centro cittadino, addobbato a festa, con spirito di squadra e tecnologia a portata di mano. Per partecipare, sarà sufficiente essere accompagnati da un adulto e avere con sé un telefono cellulare.

La qualità di questa iniziativa risiede nella sua capacità di combinare tradizione e modernità: una classica caccia al tesoro reinterpretata in chiave digitale, perfetta per creare un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Nessuna iscrizione è necessaria, basterà presentarsi al punto di partenza negli orari indicati e lasciarsi trasportare dal divertimento.

Un appuntamento che sottolinea il valore della comunità, del gioco e della condivisione. Una festa da non perdere per scoprire il centro di Cislago in una veste festosa e piena di sorprese.

In caso di forte maltempo, l’evento sarà annullato, ma non resta che sperare in una giornata perfetta per una caccia al tesoro indimenticabile!

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti