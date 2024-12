Calcio

CESATE – L‘Sc United non perde un colpo nella Coppa Lombardia di Prima categoria: in un freddo mercoledì sera al centro sportivo di via Dante la vittoria per 2-1 sull’Accademia Inveruno; per i cesatesi a segno Volpi e Restieri, e Barbieru per gli ospiti. La Coppa è una manifestazione che “esalta” lo United, sempre protagonista di prove convincenti.

Si è giocato per i quarti di finale della manifestazione, la data delle semifinali è ancora da definire così come le avversarie: gli altri incontri dei quarti sono infatti ancora tutti da disputare. Il programma prevede giovedì 12 dicembre Castrezzato-Attletico Offlaga, e giovedì 19 dicembre Aurora Seriate 1967-Virtus Adda e Orione-Pagazzanese.

(foto archivio: Sc United in azione di gioco)

12122024