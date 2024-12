Calcio

CESATE – Rush conclusivo per la Coppa Lombardia di 1′ categoria, la manifestazione calcistica si prepara ad emettere i verdetti che contano. Si è infatti arrivati ai quarti di finale e stasera alle 20.30 scende in campo il Sc United, che in campionato è capolista nel proprio girone, per affrontare l’Accademia Inveruno. Si gioca al centro sportivo di via Dante a Cesate. Giovedì sarà la volta di Castrezzato-Atletico Offlaga, giovedì 19 dicembre sono invece previste le sfide Aurora Seriate-Virtus Adda e infine Orione-Pagazzanese.

Le semifinali e la finale (che si giocherà in campo neutro) si giocheranno invece in date ancora da definirsi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: Sc United, la formazione di Cesate che fa base al centro sportivo di via Dante, in azione di gioco)

12122024