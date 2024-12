Calcio

VENEGONO SUPERIORE – I risultati del weekend con emozioni contrastanti, con vittorie importanti e sconfitte inaspettate.

Under 19 Nazionale

Goleada della squadra di mister Moretti che sul campo di Vedano batte 5-0 l’Arconatese. Giornata di grazia per Soumahoro, che con una grande tripletta indirizza la partita. Ceriotti e Piras completano la manita.

Under 17 Élite

É arrivata la prima sconfitta stagionale per la squadra di mister Mezzotero, che in casa contro la Masseroni cade 3-1. Non basta il gol di Colugnat dentro una sfida molto tesa. Sconfitta che non cambia nulla, perchè il vantaggio in classifica sulla seconda resta invariato a 5 punti.

Under 16 Varesina Élite

Vittoria per il gruppo di mister Arban che batte 3-0 la Masseroni con le reti di Mistretta, Guglielmetti e Tortora. Con questo risultato la squadra è seconda in classifica. Ecco i gol della sfida.

Under 16 Accademia Élite

Bella vittoria dei ragazzi di mister Di Bari che battono 2-0 il Bulgaro e conquistano tre punti importantissimi. Decisivo con una doppietta Morosi, che segna entrambi i gol di giornata. E guardate che bello il primo.

Under 15 Varesina Élite

La squadra di mister Pesavento, che ha raggiunto con successo la finale di Coppa Lombardia, festeggia battendo 2-1 sul suo campo la Masseroni. Un gol per tempo. Guarnerio segna nella prima frazione, il rigore di Rabbolini regala il 2-1 finale che vale tre punti e il terzo posto in classifica.

Under 15 Accademia Élite

Pirotecnico 3-3 per la squadra di mister Colombo sul campo del Bulgaro. I gol in avvio di Sannino e Natalizii sembrano indirizzare il match, così come la rete di Mele per il 3-1. Ma i padroni di casa reagiscono e pareggiano. Un punto che comunque muove la classifica.

Under 14 Varesina Regionale

Vince 4-2 sul campo dell’Accademia Inveruno la squadra di mister Simionato, che continua la sua corsa in testa alla classifica. Soumahoro e Gucciardo segnano nel primo tempo. Ancora Gucciardo e Folino completano il poker.

Under 14 Accademia Regionale

Partita incredibile per i ragazzi di mister Bulgheroni, che sotto 2-0 contro la seconda in classifica Canegrate rimontano nella ripresa coi gol di Tarantino e Soffia. La beffa arriva al quinto minuto di recupero del secondo tempo col rocambolesco 3-2 che premia gli avversari.

Under 14 Accademia

In casa del Bosto finisce 1-1. Un pareggio per i ragazzi di mister Pascale, cui non basta il gol di Paganotto per avere la meglio dei padroni di casa. Continua l’imbattibilità in campionato.

(foto Varesina: la formazione Under 19 juniore nazionale della Varesina)

