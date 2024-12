Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 10 dicembre, un incidente che ha coinvolto un giovane motociclista e la vicenda tutta da chiarire dell’uomo ferito che bussa e urla alle porte di un condomini. La Guardia di Finanza inaugura una nuova caserma e arrivano miglioramenti ai trasporti ferroviari tanto attesi dagli studenti.

Un uomo ferito e sanguinante ha chiesto aiuto ai residenti di un condominio in via Bergamo. Il misterioso episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto.

Un appartamento nella periferia è stato preso di mira dai ladri che, dopo aver rotto una finestra, hanno messo a segno un furto. Indagini in corso per risalire ai responsabili.

A Solaro, uno scontro tra un’auto e una moto sulla Monza-Saronno ha portato al ferimento di un ragazzo di 15 anni, trasportato in ospedale con urgenza.

Furto nella sede della Croce Azzurra di Caronno Pertusella: i ladri hanno forzato gli armadietti portando via dispositivi elettronici e altri oggetti, lasciando amareggiati i volontari.

La nuova caserma della Guardia di Finanza a Saronno è pronta e sarà operativa dalla prossima settimana, migliorando l’efficienza e la presenza sul territorio.

Con l’orario invernale Trenord, arriva finalmente una corsa tanto attesa dagli studenti e nuove coppie di treni migliorano i collegamenti per il nodo ferroviario di Saronno.

