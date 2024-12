Città

SARONNO – UBOLDO – Martedì 10 dicembre in Villa Gianetti, c’è stata l’opportunità di conoscere meglio, con forte apprezzamento, il grande Gianni Rodari, grazie alla presentazione del libro di Alessandro Colombo, edito da Macchione: “Io, il Favoloso Gianni”, in cui l’autore approfondisce la prima parte di vita del famoso favolista. Numerosi i riferimenti al paese di Uboldo, dove Rodari è stato maestro elementare e a cui è rimasto legato.

Alla serata erano presenti, oltre all’autore e a Silvia Mazzola come moderatrice, anche lo staff protagonista con Colombo dello spettacolo teatrale abbinato al racconto (Silvia Chiaravalle, Giulia Boretti e Flavio Milan), che farà tappa anche al teatro di Uboldo il 24 gennaio.

La chiacchierata è stata intervallata dalla recita di alcuni brani (Rodari nel libro dialoga con la sua “coscienza”), alcune filastrocche di Rodari e una canzone, con voce e chitarra: momenti veramente graditi dal pubblico, che hanno reso il tutto molto piacevole.

Il maggior favolista del Novecento, vincitore del premio Andersen, è stato tradotto in varie lingue, tra cui soprattutto il russo. Emozionante è stata la testimonianza del giornalista russo, Alexander Tarakanov, che ha raccontato quanto sia conosciuto e studiato il “nostro” Rodari in Russia e ha anticipato la sua intenzione di tradurre l’opera “Io, il Favoloso Gianni” nella sua lingua, per lanciarla sul mercato russo.

L’evento, con il Patrocinio della Provincia di Varese e del Comune di Saronno, è stato organizzato dalle Associazioni Arcadia e Renaissance e rientra nel progetto “Punto Expo 2025”.

