ROVELLO PORRO – Oggi alla scuola primaria di Rovello Porro, prenderanno il via i tradizionali Mercatini di Natale, un appuntamento che unisce solidarietà e atmosfera festiva. L’evento, organizzato dall’Associazione Ave in collaborazione con le mamme della scuola, sarà arricchito dalla presenza della slitta di Babbo Natale, che accoglierà grandi e piccini all’apertura.

I mercatini si terranno nei pomeriggi dell’11, 12 e 13 dicembre, dalle 15 alle 16.30. Durante queste giornate sarà possibile acquistare oggettistica, manufatti, torte, biscotti e biglietti della lotteria, perfetti per regali natalizi e per sostenere una buona causa. Infatti, il ricavato sarà devoluto alla scuola primaria Don Milani e, in parte, alla piccola fraternità di Don Paulin Biro, che si occupa di bambini bisognosi nella Repubblica Centrafricana.

“Un sentito ringraziamento va ai genitori, ai commercianti e alle associazioni che hanno contribuito con donazioni di oggetti e premi, rendendo possibile questa iniziativa – dicono i promotori – Non perdete l’occasione di vivere un momento di festa e condivisione, sostenendo al tempo stesso importanti progetti di solidarietà”.

