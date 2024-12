Varesotto

LEGGIUNO – Un invito dal consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti: “Visitate le spettacolari installazioni luminose natalizie di Leggiuno!”

Le “Lucine di Natale” di Leggiuno, inaugurate il 5 dicembre, illuminano il borgo con oltre 850.000 luci Led, 150.000 in più rispetto all’edizione precedente. Queste installazioni, realizzate a mano dal team guidato da Lino Betti, ideatore dell’evento, offrono un percorso incantato tra grotte glaciali, castelli fiabeschi, alberi e animali del bosco. L’appuntamento, patrocinato dal Comune, si svolge fino al 6 gennaio 2025, con orario dalle 17.30 alle 23 (ultimo ingresso alle 22.30). Le uniche giornate di chiusura previste sono il 24 e il 31 dicembre.

Per garantire un’esperienza piacevole e sicura, l’ingresso è regolato tramite prenotazione online, disponibile sul sito ufficiale dell’evento. Inoltre, per arricchire la visita, è stata ampliata l’offerta gastronomica, con piatti tipici come pizzoccheri, zuppe calde, cioccolata e vin brulé, ideali per riscaldarsi durante le fredde serate invernali.

“Complimenti agli organizzatori” ha rimarcato Astuti.

(foto: Samuele Astuti in visita a Leggiuno)

