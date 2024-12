Altre news

LIMBIATE – Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del malore che ha colpito alcune persone in una casa di Limbiate. Si sospetta una fuga di monossido di carbonio, probabilmente causata dal malfunzionamento di una caldaia. L’episodio è avvenuto l’altra sera in un’abitazione di via Paolo Sarpi, dove si è reso necessario l’intervento urgente di ambulanze e vigili del fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 22.30, quando diverse persone all’interno della casa hanno mostrato sintomi compatibili con un’intossicazione da monossido.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’automedica e diversi mezzi dei vigili del fuoco del comando di Monza. Da una prima ricostruzione, sembra che l’intossicazione sia stata provocata da una perdita di gas tossico. Almeno tre persone sono state sottoposte a cure mediche per i sintomi da intossicazione. Le verifiche sono ancora in corso per accertare la dinamica dell’accaduto e mettere in sicurezza l’impianto domestico.

(foto archivio)

