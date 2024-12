Città

SARONNO – Regione Lombardia conferma il proprio impegno per la salvaguardia, la sicurezza e il potenziamento del Presidio Ospedaliero di Saronno, con un piano di interventi da oltre 27 milioni di euro. Un investimento significativo volto a modernizzare le infrastrutture, aumentare la capacità assistenziale, migliorare la sicurezza antincendio e dotare l’ospedale di tecnologie all’avanguardia.

Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, dichiara: “L’ospedale di Saronno rappresenta un presidio fondamentale per la città e la sua popolazione. Questo investimento dimostra il nostro impegno per la sua difesa, rafforzamento e crescita. Grazie a Regione Lombardia, che ha saputo utilizzare sia fondi di carattere regionale che fondi nazionali legati al Pnrr, possiamo garantire tecnologie innovative, infrastrutture moderne e sicurezza per pazienti e operatori sanitari. Un ringraziamento particolare va alla direzione strategica dell’ospedale, che ha guidato la realizzazione di questi progetti rispettando i tempi fondamentali per l’ottenimento dei fondi, in particolare quelli legati al Pnrr”.

Un ospedale più moderno e sicuro

“L’intero piano di interventi rappresenta un passo fondamentale per il futuro del Presidio Ospedaliero di Saronno. Le opere previste includono la riorganizzazione degli spazi, l’ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento della sicurezza e l’introduzione di nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche”.

“Con questi 27,5 milioni di euro di investimenti, Regione Lombardia rafforza il proprio sostegno verso una sanità pubblica efficiente e moderna, rispondendo alle esigenze della comunità e potenziando un ospedale che rimane un punto di riferimento strategico per l’intero territorio” conclude Monti.

—