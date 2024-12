Città

SARONNO – Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 dicembre, sono stati resi noti tutti i cantieri e tutti gli investimenti in corso all’ospedale di Saronno.

Ecco gli interventi in corso divisi per padiglione

I principali progetti in corso al Presidio Ospedaliero di Saronno includono interventi significativi per migliorare le infrastrutture e la sicurezza. Il Progetto 2 DL 34/2020 riguarda i Padiglioni Rosso e Marrone, con la realizzazione di nuovi posti letto per terapia semintensiva e l’ampliamento del Pronto Soccorso. L’importo complessivo è di 10.496.360 euro, comprensivo dell’acquisto di apparecchiature. I lavori sono già stati avviati.

Per quanto riguarda gli adeguamenti antincendio, è prevista l’installazione di un nuovo impianto idrico di estinzione incendi, una centrale per le rampe di emergenza dotata di bombole di gas medicinali e altre opere di messa in sicurezza. L’importo ammonta a circa 1.200.000 euro, e i lavori sono in fase di conclusione.

Nel Padiglione Verde, i lavori interessano il 7° e l’8° piano: il 7° piano sarà adeguato per ospitare nuove degenze, mentre l’8° piano vedrà la creazione di sale operatorie. Il costo previsto è di 7.470.000 euro, con la progettazione esecutiva in fase di consegna.

Sempre per il Padiglione Verde, si sta procedendo con adeguamenti antincendio al 1° e al 5° piano grazie a un finanziamento regionale per la messa in sicurezza. L’importo è di circa 3.448.670 euro, e i lavori sono attualmente in corso.

Tra gli altri progetti di ristrutturazione e innovazione tecnologica, nel Padiglione Verde sono previste nuove apparecchiature per la Medicina Nucleare, finanziate con fondi PNRR e contributi regionali, per un importo complessivo di 1.200.000 euro (apparecchiature e lavori).

Nel Padiglione Rosso, è stata prevista una nuova TAC per diagnostica avanzata e nuova strumentazione per il blocco operatorio, grazie alle donazioni della Fondazione Saronno Salute, con un investimento totale di 750.000 euro.

Il Padiglione Marrone sarà oggetto di una ristrutturazione che riguarda 5 piani, con interventi per degenze semintensive e medicina generale, per un costo stimato di circa 7.000.000 euro. Nel Padiglione Azzurro, dedicato alla Radioterapia, sarà installato un nuovo acceleratore lineare e apparecchiature per la diagnostica oncologica, con un investimento di 2.200.000 euro tra apparecchiature e lavori.

L’intero piano di interventi rappresenta un passo fondamentale per il futuro del Presidio Ospedaliero di Saronno. Le opere previste includono la riorganizzazione degli spazi, l’ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento della sicurezza e l’introduzione di nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti