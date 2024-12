Città

SARONNO – Un atteso momento di aggiornamento sui lavori in corso all’ospedale di piazzale Borrella si è svolto oggi, mercoledì 11 dicembre, con una visita ai cantieri da parte delle autorità locali e regionali. All’incontro erano presenti la direzione strategica di Asst Valle Olona, il consigliere di Regione Lombardia Emanuele Monti e il sindaco di Saronno Augusto Airoldi.

Durante la visita, è stato dedicato un focus sui tre padiglioni principali dell’ospedale – il padiglione Marrone, il Verde e il Rosso – attualmente coinvolti nei lavori di ammodernamento e potenziamento. Si tratta di interventi del valore complessivo di 27 milioni di euro, finanziati attraverso fondi regionali, il Pnrr e il Decreto Legge 34.

Daniela Bianchi, direttore generale dell’Asst Valle Olona, ha spiegato: “Sono investiti tutti e tre i nostri padiglioni verde, rosso e marrone. Ci sono ristrutturazioni e ci sono acquisti di apparecchiature. Si stanno riaprendo dei posti letto: si sono aperti già 8 posti letto di oncologia. Verranno aperti 28 posti letto di degenza chirurgica. Si apriranno due piani di semi-intensiva più 9 posti letto di semi-intensiva dove c’è il pronto soccorso che si raddoppia.”

Essenziali e molto attesi gli investimenti nel pronto soccorso: “Sarà raddoppiato con un hub, con una semi-intensiva. Arriverà anche del personale. Abbiamo inaugurato un nuovo acceleratore lineare in radioterapia che consente una precisione con una Tac incorporata. Quindi ha migliorato tantissimo il livello prestazionale dell’acceleratore. Stiamo assumendo personale. Abbiamo tre nuovi primari chirurghi che sono arrivati a gennaio che hanno raddoppiato le sedute operatorie e gli interventi chirurgici.”

Nel corso del sopralluogo non sono mancati riferimenti al contributo del territorio dai 750 mila euro di investimenti della fondazione Saronno in salute che hanno permesso di dotare di nuova tecnologia diversi reparti ai contributi della Saronno point.

Stefano Schieppati, direttore sanitario, ha riassunto : “Oggi è stata una giornata importante per Saronno, a testimonianza del lavoro fatto in tutti questi mesi, il piano di rinnovo dell’ospedale che è partito oramai più di un anno fa e di cui adesso si vedono i frutti, grazie ai cantieri che sono in corso. Sono previsti nuovi servizi che verranno messi a disposizione nei prossimi mesi, per il rilancio di tutta l’attività. L’ospedale sta ripartendo e rilanciandosi tutto insieme, con dei gruppi di lavoro multidisciplinari e un approccio integrato alla gestione dei pazienti, sia internamente sia sul territorio.”

