SARONNO – Non è passato inosservato quanto accaduto l’altra mattina nel “cuore” del centro storico di Saronno dove un ragazzo si è “accampato” sul sagrato della chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà: con le sue poche cose si è posizionato proprio davanti ad uno degli ingressi al tempio sacro e si è sdraiato all’interno del sacco a pelo.

Alle 10 è intervenuta una pattuglia della polizia locale, con gli agenti che hanno identificato il giovane e l’hanno quindi invitato ad allontanarsi: in città ci sono spazi per i senza tetto, a partire dal progetto realizzato a Casa di Marta proprio per chi non ha uno spazio dove dormire.

(foto: l’intervento della polizia locale per il giovane che si era accampato davanti alla chiese prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà)

