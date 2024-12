Città

SARONNO – L’amministrazione comunale di Saronno rinnova l’appuntamento con il corso gratuito dedicato alla prevenzione e alle manovre di disostruzione pediatrica, già proposto con successo lo scorso anno. L’iniziativa, rivolta a chi si occupa di bambini tra 0 e 12 mesi o è in attesa, si svolgerà venerdì 13 dicembre, dalle 14 alle 18, nell’auditorium della scuola Aldo Moro (in viale Santuario).

Il corso, organizzato in collaborazione con l’associazione Salvagente Italia, è concepito per fornire conoscenze pratiche e consigli utili ai partecipanti su diversi aspetti della sicurezza infantile. Si parte con un’introduzione che invita a riflettere sul concetto di percezione del rischio, per poi esplorare temi fondamentali come la sicurezza in culla e la prevenzione della sindrome della morte improvvisa del lattante, la sicurezza in casa con un’analisi degli incidenti più comuni, e la sicurezza in auto per il trasporto dei più piccoli.

Un’attenzione particolare sarà riservata alla sicurezza a tavola, con indicazioni pratiche sul passaggio dal latte agli alimenti solidi e sulla prevenzione delle ostruzioni delle vie respiratorie. Saranno affrontati anche i corretti protocolli per effettuare chiamate di emergenza e l’uso di strumenti utili per una gestione tempestiva.

La parte finale del corso sarà dedicata alle manovre di disostruzione su lattanti e bambini, con una sessione pratica che permetterà ai partecipanti di esercitarsi sui manichini.

L’evento rappresenta un’importante occasione per accrescere le competenze sulla sicurezza pediatrica. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’associazione Salvagente Italia (www.salvagenteitalia.org).

