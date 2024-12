Città

SARONNO – Mese di dicembre molto intenso per il coro alpe di Saronno: il via alla rassegna natalizia impegna il gruppo canoro in tre diversi appuntamenti.

Domenica 15 dicembre, alle 21, una rassegna di canti Natalizi con altri quattro cori animerà il Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario a Garbagnate Milanese.

Domenica 22 dicembre alle 16 il Coro Alpe passeggerà tra le strade di Saronno, fermandosi in diversi punti del centro per dare vita ad un concerto natalizio itinerante, in centro città. L’evento si terrà con con il patrocinio del Comune di Saronno.

A completare il ciclo corale natalizio la messa natalizia delle 23.30 con la corale di Cogliate nella chiesa principale.

Questo mese il gruppo è già stato anche impegnato nello scorso 1 dicembre, ha fatto visita con canti natalizi e popolari, alle strutture Biffi e Gianetti di Saronno portando un po’ di spettacolo ed allegria agli ospiti ed amici anziani.

