Sabato 14 e domenica 15 dicembre la facciata della chiesa Prepositurale nella rinnovata piazza Libertà diventerà il punto di partenza di uno spettacolare show di videomapping che, grazie alla combinazione di luce, musica e immagini in movimento, guiderà gli spettatori in un viaggio emozionale immersivo e senza precedenti. La piazza potrà quindi mostrare alcune (non tutte) delle sue nuove potenzialità, attraverso proprio la tecnica evoluta del videomapping.

COS’È IL VIDEOMAPPING? Il videomapping è una tecnica di proiezione evoluta che dialoga con le architetture, trasforma le superfici in un display dinamico sul quale visualizzare animazioni, immagini, video e giochi di luce che entrano in rapporto con l’architettura sulla quale sono proiettati e creano effetti di grande impatto visivo. Tante grandi città lo hanno già sperimentato e su questa tecnica hanno organizzato festival e contest, dando forma e colori a luoghi iconici e rappresentativi della storia e della tradizione delle città.

QUALE È IL VALORE PER LA NOSTRA CITTÀ? È un’iniziativa importante per la nostra città, che contribuisce a promuovere il centro storico come luogo di aggregazione durante il periodo natalizio, ma anche ad attirare turisti attraverso un’offerta sempre più attrattiva e contemporanea, in grado di rafforzare la vocazione culturale e ricettiva di Saronno e incentivare così anche le attività commerciali. Ma questo non è solo un evento natalizio. Il 2025 è, infatti, l’anno del Giubileo e l’Amministrazione ha avviato i lavori per un programma di eventi e iniziative che durante il 2025 mireranno a posizionare sempre di più Saronno come meta importante di turismo religioso e culturale. Questo grazie anche e soprattutto al patrimonio artistico – spirituale di grande valore di cui la città dispone. L’evento del 14 e 15 dicembre è quindi il primo passo per lanciare l’anno giubilare in città che ufficialmente si aprirà il prossimo 24 dicembre alle 19, con il rito di Apertura della Porta Santa della Basilica Papale di San Pietro da parte del Santo Padre. Lo spettacolo guiderà gli spettatori a scoprire il patrimonio artistico e religioso in chiave contemporanea, attraverso le facciate delle chiese del centro storico di Saronno che saranno proiettate sulla facciata. Tante porte si apriranno, dall’una all’altra chiesa, trasportando il pubblico dal Santuario della Beata Vergine Maria, alla Chiesa di San Francesco, e in quella di Sant’Antonio e nella Chiesa di San Giacomo. Le architetture, le piazze e gli spazi sacri che vedrete proiettati non saranno solo luoghi, ma racconti visivi. Ogni facciata, ogni prospettiva, ogni dettaglio architettonico diventerà parte di una narrazione che intreccia la memoria storica di Saronno con l’esperienza emotiva di chi vive o visita la città.

Lo spettacolo celebra il patrimonio cittadino, fondendo arte, storia e spiritualità, offrendo una nuova visione dei luoghi che da sempre sono protagonisti della vita quotidiana e della memoria collettiva. Il percorso si concluderà con un omaggio al “Concerto degli Angeli” di Gaudenzio Ferrari, uno dei più rappresentativi patrimoni artistici, storici e culturali di Saronno. Gli orari delle proiezioni: Alle 16.45 di sabato 14 dicembre ci sarà la prima proiezione, la seconda alle ore 17.50 e, successivamente, si ripeterà ogni ora (18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 22.50). La stessa cosa avverrà domenica 15 dicembre. Ogni spettacolo sarà preceduto da un countdown che permetterà di capire quanto manca all’inizio dello spettacolo. Durante le proiezioni le luci della piazza saranno spente. Buona visione

