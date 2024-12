Città

SARONNO – Arriva con una sorta di fact checking la replica della segreteria politica della Lega all’affondo del Pd sul tema della sicurezza. I leghisti spiegano la propria posizione “smontando” punto per punto le dichiarazioni del Pd.

“La sicurezza e la presenza delle forze dell’ordine non sono garantite. Il Partito Democratico accusa la Lega di non riconoscere il lavoro svolto dall’amministrazione, ma i cittadini saronnesi sono i primi a denunciare quotidianamente la mancanza di sicurezza. Basta camminare per le strade di Saronno per notare zone degradate, episodi di microcriminalità e un senso di abbandono. I fatti parlano chiaro, ed è inutile nascondersi dietro competenze di Prefetto o Questore: l’amministrazione locale deve fare la sua parte, ma la maggioranza attuale non è in grado di farlo. Sanno solo litigare.”

Sui provvedimenti richiesti al Comitato di Sicurezza, la Lega ribadisce che “il Pd sostiene che il sindaco Airoldi abbia richiesto il potenziamento delle forze dell’ordine e l’Operazione Strade Sicure, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti: nulla è cambiato. Iniziative come queste non possono essere solo annunci, servono azioni concrete. Il degrado di alcune zone di Saronno, come piazza De Gasperi e la stazione, dimostra che l’attuale amministrazione non ha saputo incidere e che la narrazione è differente dalla realtà.”

Sul tema delle telecamere e dei pattugliamenti, i leghisti sono chiari: “L’installazione di nuove telecamere e il presunto aumento dei controlli non hanno avuto alcun effetto tangibile. Le aree critiche restano tali e i cittadini non percepiscono alcun miglioramento. Il senso di insicurezza persiste e viene aggravato dall’inerzia di chi governa.”

Anche l’accordo con i City Angels non convince la Lega: “Sebbene i City Angels possano essere un aiuto, delegare la sicurezza a volontari è il segno di un’amministrazione debole, che non riesce a garantire un controllo adeguato attraverso strumenti istituzionali. Questo non è il modello di sicurezza che Saronno merita.”

Infine, sulla presunta “falsa narrazione” da parte della Lega, arriva una stoccata: “Parlare di ‘falsa narrazione’ da parte della Lega è ridicolo. La realtà è che il Pd non si è tolto le fette di salame dagli occhi nemmeno durante l’inaugurazione dell’albero di Natale. La piazza era vuota e buia: un’immagine simbolica della desolazione che il Pd ha portato in città. Non sono solo i dati oggettivi, ma anche i segnali di un centro città spento e poco vivibile a dimostrare l’incapacità di questa amministrazione.”

Dura la chiosa: “Il Pd può continuare a raccontare favole, ma i cittadini vivono ogni giorno le conseguenze della loro inefficienza. La Lega continuerà a battersi per un cambiamento reale e per una Saronno più sicura e vivibile”.

