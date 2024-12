Cronaca

ORIGGIO – Traffico rallentato nel tardo pomeriggio di oggi in autostrada A8 dopo l’ennesimo incidente avvenuto al bivio con la A9, in territorio di Origgio. Alle 18.15 si è infatti verificato, in direzione nord, un sinistro che ha coinvolto un mezzo pesante. Sul posto l’intervento della polizia stradale e dei vigili del fuoco dei distaccamento saronnese, oltre all’auto-infermieristica e ad una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella.

Gli agenti della polstrada hanno avviato accertamenti per chiarire con precisione l’accaduto mentre i soccorritori hanno prestato le prime cure ad un apersona contusa. Per effetto dell’incidente si sono creati alcuni rallentamenti, si era anche in un orario di punta, con l’intenso flusso delle auto dei pendolari.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

11122024