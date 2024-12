La serata inizierà con i saluti istituzionali. A seguire, il pubblico potrà assistere al Fabrizio Vendramin Show: un’esibizione dell’artista e performer che dipinge al contrario, vincitore di Italia’s Got Talent 2011, con una performance che unisce arte e musica dal vivo.

A concludere la serata, andrà in scena la commedia musicale brillante “Io, Te… o Lui”, a cura della compagnia teatrale Il Laboratorio delle Idee.

L’ingresso sarà libero e gratuito fino ad esaurimento posti. L’auditorium si trova in via alla Stazione a Cislago e rappresenta un importante punto di riferimento culturale per la comunità locale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti