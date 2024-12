Calcio

SARONNO – Simone Pontiggia lascia il Fbc Saronno dopo due stagioni in Eccellenza per approdare al Seregno, rinforzando la rosa in vista della seconda parte di stagione. L’attaccante classe 1993 rappresenta un acquisto di spessore per il club del presidente Alfredo Varini, grazie al lavoro del direttore sportivo Alessandro Abdalla, che con gli innesti di Baldan e Pontiggia rilancia le ambizioni della squadra.

Un bomber fuori categoria per la Promozione

Pontiggia scende per la prima volta in carriera in Promozione, dopo anni di esperienza tra Serie D ed Eccellenza. Con la Casatese ha centrato la doppia cifra in due stagioni consecutive nel massimo campionato dilettantistico, mentre lo scorso anno ha realizzato 20 gol con il Saronno.

Ora è pronto per questa nuova sfida al Seregno, determinato a fare la differenza anche in questa categoria.

Classifica

Solbiatese 36 punti, Mariano 33, Pavia e Caronnese 32, Ardor Lazzate e Rhodense 31, Fbc Saronno 25, Meda 20, Vergiatese 19, Cinisello 17, Casteggio, Lentatese e Sedriano 16, Ispra 15, Sestese 12, Legnano e Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.

