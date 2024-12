iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Con l’avvicinarsi delle festività, il borgo quattrocentesco di Castiglione Olona torna a immergersi nella magia del Natale con il suo “Mercatino di Natale”, un appuntamento speciale della Fiera del Cardinale. Per il quarto anno consecutivo, il centro storico sarà avvolto dallo spirito natalizio, offrendo ai visitatori una giornata ricca di atmosfera e tradizione.

Domenica 15 dicembre dalle 9 alle 17, il centro storico di Castiglione Olona, con la sua caratteristica piazza, le corti medievali e le vie suggestive, ospiterà circa cento bancarelle. Sarà possibile trovare lavorazioni artigianali in legno, vetro e ceramica, decorazioni natalizie per la casa, accessori realizzati a mano, presepi e simpatici gnomi in stoffa. Un’occasione perfetta per scoprire regali originali e unici da donare durante le festività.

La giornata sarà arricchita dalle tipiche atmosfere natalizie, amplificate dalla bellezza artistica e dagli scorci incantevoli che solo Castiglione Olona sa offrire. I visitatori potranno passeggiare tra gli espositori, gustare una tazza di cioccolata calda o un bicchiere di vin brulè offerto dal Gruppo Alpini di Castiglione Olona, e scegliere tra una vasta gamma di prodotti enogastronomici da degustare o acquistare come regalo.

I musei cittadini saranno aperti per l’occasione e, tra le attrazioni della giornata, si potranno ammirare il “Presepio di Masolino”, curato dal Circolo Culturale Masolino, e ascoltare musiche itineranti che animeranno le vie del borgo. Per i più piccoli, il cortile del Castello di Monteruzzo ospiterà il “Villaggio di Babbo Natale”, rendendo l’esperienza ancora più speciale per le famiglie.

Organizzato dal Comune di Castiglione Olona, il Mercatino di Natale rappresenta un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca degli ultimi regali, per chi desidera scoprire il borgo in una veste diversa, ma soprattutto per trascorrere una domenica unica in uno dei borghi più caratteristici della Lombardia.

(foto archivio; un mercatino natalizio in zona)

12122024