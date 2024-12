Città

CESATE / SARONNO – Il 31′ anniversario della scomparsa di Maria Cristina Luinetti è stata ricordata con una cerimonia emozionante alla scuola a lei intitolata, a Cesate. Maria Cristina, concittadina di Cesate, perse la vita 31 anni fa in un attentato al èoliambulatorio gestito dalle crocerossine a Mogadiscio, in Somalia. Faceva parte della Croce rossa italiana di Saronno.

La celebrazione si è svolta nella mattinata di martedì 10 dicembre, con la partecipazione delle classi quinte delle scuole primarie di Cesate. Il sindaco Roberto Vumbaca e la dirigente scolastica, Stefania Iapino, hanno ricordato il coraggio e l’impegno di Maria Cristina, sottolineando l’importanza del suo esempio e il significato profondo del suo operato, che continua a ispirare la comunità. Una rappresentante della Croce rossa saronnese, il comitato in cui Maria Cristina prestava servizio, ha evidenziato il valore del lavoro della Cri, che ancora oggi opera in situazioni difficili in tutto il mondo, inclusi scenari di guerra come l’Ucraina.

Un momento particolarmente toccante è stato quello in cui gli alunni hanno letto la lettera-testamento scritta da Maria Cristina pochi giorni prima della sua partenza per la Somalia. Successivamente, i ragazzi hanno intonato con il flauto e con la voce la canzone Oh When the Saints, il brano che Maria Cristina aveva chiesto di cantare ai suoi funerali.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla dirigente scolastica, agli insegnanti e a tutti coloro che hanno contribuito a preparare gli studenti per questa commemorazione, rendendola non solo un momento di memoria, ma anche un’occasione di riflessione e crescita per le giovani generazioni.

La figura della coraggiosa crocerossina è stata ricordata in questi giorni anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e dal ministro Guido Crosetto.

(foto: sopra, un momento dell’iniziativa; sotto Maria Cristina Luinetti)

12122024