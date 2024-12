Città

SARONNO – Il Comune di Saronno ha siglato un Protocollo d’Intesa con l’associazione socio-educativa “Ragazzi On The Road” di Bergamo, impegnata nell’educativa di strada.

Il progetto “On The Road – La svolta consapevole” è un format che l’associazione porta in tutte le città per educare alla legalità direttamente in strada.

Dal 16 al 22 dicembre, due ragazzi saronnesi, iscritti in istituti scolastici superiori cittadini, affiancheranno la Polizia locale in un percorso educativo e formativo: saranno con loro sulle autovetture in pattugliamento, attività di controllo e posti di blocco.

“L’obiettivo – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione, Gabriele Musarò – è quello di sensibilizzare ed educare alla legalità favorendo l’accrescimento del senso civico nelle nuove generazioni attraverso percorsi formativi su tematiche di alta valenza educativa e sociale”.

