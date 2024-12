Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 11 dicembre, il protagonista indiscusso è stato l’ospedale di saronno, con un tour dei cantieri che illustrano gli investimenti in corso e le vicende giudiziarie legate a presunti casi di corruzione. Non sono mancati aggiornamenti sulla politica locale con l’affondo dei viola e la presentazione del videomappin.

Il processo per corruzione all’obitorio di Saronno vede coinvolti dieci imputati. Durante l’udienza è stato spiegato come l’indagine abbia avuto inizio, facendo luce sui dettagli delle accuse che hanno portato in aula dipendenti e collaboratori della struttura sanitaria.

L’ospedale di Saronno è al centro di interventi importanti, con cantieri per un totale di 27 milioni di euro, nuovi posti letto e l’assunzione di personale qualificato. Il direttore Bianchi ha illustrato i miglioramenti in corso, sottolineando l’importanza degli investimenti per l’efficienza dei servizi. Nel dettaglio, i lavori interessano diversi padiglioni di piazzale Borella, con l’obiettivo di ammodernare la struttura e garantire cure più efficaci ai pazienti.

In ambito politico, l’ex assessore Ciceroni ha criticato il primo cittadino, accusandolo di attribuirsi meriti non suoi.

La preparazione al Natale entra nel vivo con un evento speciale: il videomapping sulla facciata della Prepositurale, che animerà il weekend con luci e proiezioni suggestive promosse dal comune.

Infine, sul fronte della cronaca, dopo le scritte no vax comparse di recente, sono stati emessi fogli di via nei confronti di una donna di Tradate e di un uomo di 64 anni residente a Saronno.

