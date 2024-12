iltra2

TRADATE – Giovedì 12 dicembre, alle 20.45, la biblioteca civica Frera di Tradate, situata in via Zara 37, ospiterà un incontro con lo scrittore Franco Faggiani. Durante l’evento, organizzato in collaborazione con la libreria Millestorie, l’autore presenterà il suo libro Basta un filo di vento.

La serata sarà condotta da Laura Orsolini, offrendo un’occasione speciale per dialogare con l’autore, scoprire i retroscena del suo lavoro e approfondire i temi del libro.L’incontro si svolge in una delle cornici culturali più apprezzate di Tradate ed è pensato per lettori e appassionati di narrativa contemporanea. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0331 841820 o scrivere a [email protected].

L’evento rappresenta una occasione di partecipare a questa serata dedicata alla cultura e alla letteratura.

(foto archivio: precedente evento alla biblioteca Frera di Tradate)

12122024