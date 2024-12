Città

SARONNO – Venerdì scorso, nella prestigiosa sede di Palazzo Montecitorio, l’azienda saronnese Incrementoo è stata celebrata come una delle “100 Eccellenze Italiane 2024”, un riconoscimento riservato alle realtà che si distinguono per innovazione, qualità e contributo al Made in Italy.

Alla cerimonia erano presenti personalità di spicco, tra cui il Vice Presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, e il Presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, oltre a illustri rappresentanti delle istituzioni, della cultura e del giornalismo.

La sala di Montecitorio ha risuonato delle note dell’inno nazionale, un momento di grande emozione

che ha sottolineato l’importanza e la solennità dell’evento. La conduzione dell’attore Pino Insegno ha

aggiunto un tocco di leggerezza alla cerimonia, rendendola piacevolmente memorabile.

“Ricevere questo premio in un contesto così illustre non solo ci riempie di orgoglio ma rafforza il

nostro impegno verso l’eccellenza e l’innovazione nel marketing per la ristorazione” ha commentato

Stefano Visconti, Ceo di Incrementoo.

“Essere riconosciuti come eccellenza italiana accanto a figure così influenti e rispettate è una conferma del duro lavoro e della passione che il nostro team investe quotidianamente”

Incrementoo, con un organico giovane e dinamico (età media 27 anni), continua ad innovare nel

marketing per la ristorazione, contribuendo significativamente al successo dei ristoranti italiani sia a

livello nazionale che internazionale.

Questo premio si aggiunge a una serie di riconoscimenti che l’azienda ha collezionato negli ultimi

anni, sottolineando il suo ruolo di leader nel settore del marketing specializzato per la ristorazione.

Per ulteriori informazioni su Incrementoo e le sue iniziative, visitate il sito ufficiale:

www.incrementoo.com.

