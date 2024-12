Città

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – “La strada della vergogna”: l’ex sindaco di Ceriano Laghetto, il consigliere comunale Dante Cattaneo, esponente della Lega, l’ha ribattezzata così. Il riferimento va alla provinciale Trco11, la tangenziale esterna a Saronno e Ceriano, che collega a nord Rovello Porto e porta verso Pedemontana.

“L’indifferenza e il mancato intervento hanno portato all’accumulo dei rifiuti con i risultati ben visibili agli occhi di tutti – sbotta Cattaneo – Ma non possiamo soccombere sotto quintali di rifiuti, per colpa dell’indegna inciviltà di pochi. Questo è un biglietto da visita indecente per chi entra nel territorio dei nostri paesi”.

Da parte di Cattaneo una tirata di orecchie ai primi cittadini dei comuni interessati: “Sindaci, ora basta: vi invito a rimboccarvi le maniche e a porre fine a questo scempio!” Scempio che si ripete sistematicamente, anche quando di tanto in tanto vengono fatte le pulizie: gli sporcaccioni, anche in assenza di videosorveglianza, si rimettono subito all’opera. Lungo la tangenziale, periodicamente e con frequenza, vengono gettati sacchetti con rifiuti domestici ed ogni altri tipo di immondizia; il problema si trascina da tantissimo tempo.

(foto: Dante Cattaneo nel tratto della tangenziale dove avvengono gli scarichi abusivi)

12122024