Covid

VARESE – “Sul Covid il governo Meloni ha pure la coda di paglia: la norma per abolire le multe ai No Vax è stata inserita alla chetichella nel Dl Milleproroghe, con la giustificazione della incapacità di riscossione delle multe. Insomma con una mano fanno gli istituzionali, e con l’altra lisciano il pelo a chi non ha rispettato regole che erano a tutela della comunità”. Lo ha detto Maria Chiara Gadda, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, a Radio Cusano Campus.

“Del resto questo governo sta già dimostrando ampiamente di non essere in grado di mettere a terra numerose misure. Quanto alla norma in sé, la riteniamo sbagliata sotto ogni punto di vista. Innanzitutto, chi decide di non vivere in un eremo ma fa parte di una comunità deve considerare anche l’interesse collettivo a partire da quello dei più fragili, e rispettare le regole anche quando non si condividono. Chi plaude a questa scelta del governo, poi, su quali evidenze basa la sua decisione?Ci rendiamo conto che senza vaccini e misure di contenimento anche il sistema sanitario sarebbe andato al collasso?In più, se oggi non si muore come in passato di tante malattie, lo dobbiamo proprio ai vaccini obbligatori. Abbassare la guardia significa, come già sta succedendo con il morbillo, riportare indietro la lancetta del tempo con tutti i rischi che questo comporta”, ha concluso.

12122024