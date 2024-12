news

Mog Coin ha superato Popcat nella classifica delle capitalizzazioni di mercato. E questo è avvenuto nonostante il calo del prezzo che si è registrato nelle ultime 24 ore.

Tra l’altro, con l’interesse per MOG in crescita, alcuni investitori stanno iniziando a esplorare altre meme coin a tema gatto. E una delle più interessanti è risultata Catslap, una nuova moneta basata su Ethereum che sta attirando molta attenzione ultimamente, al punto che alcuni trader pensano che possa esplodere a breve.

Mog Coin vs Popcat – Scoppia la battaglia per diventare la moneta felina numero uno

MOG ha avuto un inizio di settimana difficile, con un calo del prezzo del 9%, che l’ha portata a $0,0000033. Nonostante questa flessione, è riuscita a superare POPCAT in termini di valore totale.

Questo sorpasso è avvenuto anche se entrambe le monete hanno subito vendite massicce. Attualmente, la capitalizzazione di mercato di MOG è di 1,2 miliardi di dollari, leggermente superiore a quella di POPCAT, che si attesta a 1,1 miliardi di dollari.

MOG è in calo dopo aver raggiunto, durante il weekend, un massimo storico di $0,00000401, ma POPCAT ha subito un colpo ancora più duro, perdendo il 16% e scendendo a $1,13 nelle ultime 24 ore.

La battaglia, però, è tutt’altro che finita.

POPCAT continua a registrare un’attività di trading molto più elevata, con un volume più che doppio rispetto a quello di MOG nell’ultimo giorno.

Questa dinamica ha catturato l’attenzione del noto trader DegenTrades, il quale suggerisce che potrebbe essere il momento giusto per investire. A suo parere, POPCAT si presenta come un’opportunità interessante per un ingresso nel mercato.

Quindi, anche se MOG è attualmente al comando tra le monete feline, è probabile che ci siano ancora molti colpi di scena in arrivo.

Liquidazioni di criptovalute in aumento mentre il mercato delle meme coin crolla

Non sono solo Mog Coin e Popcat a sentire la pressione. L’intero mercato delle meme coin sta vivendo un momento difficile questa settimana. Anche i grandi nomi come Dogecoin e Shiba Inu sono in calo, rispettivamente del 9% e del 12%. Tra i vari token, Brett è quello che ha subito il colpo più pesante, con un calo del 17% in un solo giorno.

Questa ondata di vendite di meme coin ha cancellato oltre il 10% del valore del settore rispetto a inizio settimana.

Anche Bitcoin è in calo ed è sceso sotto i $98.000 (per poi recuperare terreno proprio in queste ore).

La vera frenesia emerge dai dati sulle liquidazioni. I volumi di trading delle criptovalute hanno registrato un’impennata straordinaria, balzando da 150 miliardi a 350 miliardi di dollari, mentre i trader, presi dal panico, hanno iniziato a vendere in massa. Questo aumento improvviso ha innescato un’ondata di liquidazioni forzate, colpendo in modo particolare le altcoin.

Ethereum è stato particolarmente penalizzato, con una liquidazione su Binance che ha rimosso oltre $19 milioni in posizioni ETH. Più di 507.000 trader sono stati liquidati, con perdite totali che hanno raggiunto gli $1,5 miliardi in tutto il mercato.

Catslap, la meme coin “Slap-to-Earn”, vola mentre gli altri crollano

Mentre la maggior parte delle meme coin fatica, c’è un nuovo token che sta ancora andando forte. Ci riferiamo a Catslap, che è diventato virale sin dal suo lancio su Uniswap a novembre.

Anche se le monete feline più grandi stanno subendo perdite, Catslap continua a guadagnare popolarità. La sua caratteristica principale è un gioco “Slap-to-Earn” in cui gli utenti possono schiaffeggiare virtualmente una serie di personaggi e volti noti. Utenti di tutto il mondo si stanno appassionando al gioco, al punto che finora sono stati sferrati oltre 500 milioni di “schiaffi”.

La scorsa settimana, SLAP è stato uno dei cinque token Ethereum più scambiati su MetaMask e, anche se è sceso dal massimo raggiunto nel weekend, mostra ancora numeri impressionanti, con un aumento di oltre il 4.200% dal lancio.

Attualmente, più di 18.600 wallet detengono SLAP. Inoltre, il progetto sta ricomprando in modo aggressivo i propri token, per un valore finora di oltre $540.000.

Con fondamentali solidi e una comunità in crescita su Twitter e Telegram, molti credono che Catslap possa durare più a lungo della maggior parte delle meme coin analoghe.

Quindi, anche se MOG e POPCAT stanno combattendo per il primo posto tra le monete con mascotte feline, sono sempre di più i trader che stanno tenendo d’occhio SLAP.

Vai al sito di Catslap