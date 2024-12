news

Una prevendita che ha attirato molta attenzione fin dai primi giorni è sicuramente quella del nuovo wallet Web3 Best Wallet ($BEST). Finora ha superato i 3,2 milioni di dollari in sole due settimane.

Secondo gli ultimi dati, oltre 400 milioni di indirizzi di wallet detengono un saldo in criptovalute, probabilmente grazie al fatto che siamo in bull market. Gli utenti crypto si stanno rendendo conto che, per mantenere o aumentare i loro guadagni, hanno bisogno di un wallet con tante funzionalità, pensate per un mercato che cambia velocemente.

Per questo motivo, la prevendita di Best Wallet sta diventando una delle migliori del 2024, con 145.000 dollari raccolti ogni giorno.

Tutto questo grazie alle funzionalità innovative del wallet, come un nuovo screener per scoprire i progetti più promettenti, transazioni super economiche, un sistema di ricerca per investimenti ad alto rendimento e tanto altro, tutte progettate per massimizzare la crescita del portafoglio dell’investitore.

Ma Best Wallet non è solo un wallet crypto: è un vero e proprio ecosistema, con il suo DEX e l’imminente servizio di addebito Best Card, entrambi pensati per trasformare il modo in cui usiamo le criptovalute.

Per i primi investitori della prevendita, l’acquisto dei token $BEST permette numerosi vantaggi, come transazioni più basse e opportunità di far crescere i propri guadagni, oltre a diventare parte di un progetto in crescita.

Nella fase di prevendita attuale, il token $BEST è disponibile al prezzo di 0,02305 dollari, ma vista la rapida crescita, questo valore è destinato a salire in soli due giorni.

Come il wallet giusto può fare la differenza nel mercato attuale

Il mercato rialzista di quest’anno ha spinto Bitcoin ($BTC) e gli altri asset crypto a livelli mai visti prima, creando nuovi milionari.

Prima ancora che $BTC superasse la soglia dei 100.000 dollari, un report di New World Wealth mostrava che, ad agosto 2024, i crypto-milionari erano aumentati del 95% rispetto all’anno scorso, i centi-milionari erano saliti del 79% e i miliardari del 27%.

Anche se molti holder non sono ancora diventati milionari, i dati della piattaforma di analisi Chainalysis rivelano che oltre 400 milioni di indirizzi crypto hanno un saldo. Questo dimostra quante opportunità sono presenti in questo mercato rialzista.

https://www.chainalysis.com/blog/web3-growth-opportunities/

Nonostante il fascino dei guadagni rapidi, sarebbe un grave errore pensare che il percorso verso la ricchezza sia facile. Il mondo crypto è pieno di truffe e gli opportunisti sono in agguato per approfittare dell’attuale fervore del mercato. Un esempio recente è il tentativo di un ragazzo di soli 13 anni di effettuare un rug pull con un token lanciato su Pump.fun.

Inoltre, con l’enorme afflusso di nuovi token nel mercato, non è facile distinguere quelli con un vero potenziale da quelli che sono solo speculazioni. Per i trader, entrare e uscire velocemente da operazioni promettenti e con costi contenuti è fondamentale, soprattutto considerando che i volumi di trading sono recentemente saliti a livelli mai visti dal 2020.

Ecco perché, in questo mercato in rapida evoluzione, non si tratta solo di trovare il prossimo grande progetto. Si tratta di avere il wallet giusto, uno strumento efficace ed efficiente in termini di costi in grado di sbloccare queste opportunità senza problemi.

E qui entra in gioco Best Wallet, che sta superando gli operatori storici come MetaMask e Trust Wallet. È il wallet Web3 di nuova generazione che sta rivoluzionando gli investimenti in criptovalute.

Con le sue funzionalità avanzate, sta diventando rapidamente lo strumento di riferimento per navigare in questo mercato in crescita e massimizzare i rendimenti.

Best Wallet: transazioni, premi e investimenti in crypto ad alto potenziale

Best Wallet si distingue per la sua capacità di semplificare le transazioni, offrendo ai trader punti di ingresso e di uscita in modo rapido, con commissioni bassissime e swap di token veloci, grazie all’integrazione con oltre 200 exchange decentralizzati (DEX) e più di 20 bridge cross-chain.

Inoltre, convertire criptovalute in valute fiat non è mai stato così semplice. Grazie alle partnership strategiche di Best Wallet con servizi di alto livello come Alchemy Pay e MoonPay, gli utenti possono scambiare senza problemi le loro crypto con oltre 100 valute fiat con depositi bancari diretti.

Best Wallet non è solo un wallet per le transazioni, ma anche un’esperienza di divertimento e ricompense. Grazie alle sue integrazioni con il mondo del gaming, gli utenti possono accedere a vantaggi esclusivi, come giri gratuiti, loot box, bonus speciali e fees di prelievo più basse, grazie alle dApp dei casinò partner.

Tutti questi vantaggi sono possibili grazie al suo token nativo, $BEST, che agisce come chiave per sbloccare il pieno potenziale delle funzioni di Best Wallet.

Ma la vera forza di Best Wallet è la sua capacità di attrarre utenti, con una crescita esplosiva del 50% mese dopo mese. Questo successo è dovuto al suo incredibile track record nel selezionare progetti ad alto potenziale tramite la sua funzione Upcoming Tokens.

Con scelte come Catslap ($SLAP), che ha visto un incredibile aumento del 5.117% arrivando a 0,006146 dollari, e l’imminente listing di Pepe Unchained ($PEPU), che ha raccolto oltre 74 milioni di dollari durante la sua prevendita, è chiaro che lo screener di progetti di Best Wallet è uno strumento che cambia davvero le carte in tavola. Ha il potenziale di trasformare le fortune di chi segue i suoi consigli.

Inoltre Best Wallet consente agli utenti di richiedere i propri token $PEPU direttamente all’interno dell’applicazione. Di seguito le istruzioni:

🐸 $PEPU Token Claim Starts Tomorrow at 2 PM UTC! 🐸 The countdown is on! To help you get ready, we’ve created a step-by-step claim guide for those who bought $PEPU through Best Wallet, including tips on handling gas fees and connecting your wallet. Read on for all the details.… pic.twitter.com/qAnMlON8bd — Best Wallet (@BestWalletHQ) December 9, 2024

Partecipa alla prevendita per assicurarti $BEST a un prezzo scontato

Il potenziale di $BEST cresce grazie alla continua domanda, spinta dalla rapida adozione degli utenti e dalla sua ampia utility con il wallet, il DEX e la Best Card di prossima introduzione.

Ecco perché l’acquisto del token durante la prevendita è fondamentale: consente agli investitori di comprare a un prezzo basso e di posizionarsi per ottenere il massimo profitto una volta che $BEST sarà listato sugli exchange crypto.

Se non avete ancora preso parte al futuro dei wallet crypto, è il momento giusto per farlo. Seguite questi tre semplici passi per partecipare alla prevendita di Best Wallet:

Visitate il sito ufficiale della prevendita di Best Wallet. Collegate il vostro wallet. Acquistate i token $BEST attraverso il widget integrato.

Se non avete ancora Best Wallet, potete scaricare l’app da Google Play o Apple App Store e acquistare $BEST direttamente nella funzione Upcoming Tokens.

All’interno dell’app di Best Wallet, potete utilizzare una carta bancaria per acquistare il token $BEST o scambiare qualsiasi crypto con ETH o USDT prima dell’acquisto. Inoltre, è possibile importare il vostro wallet attuale in Best Wallet.

I token $BEST appena acquistati possono anche essere messi in staking nel protocollo del progetto, che attualmente offre un APY dell’895%. Un’opzione ideale per chi vuole aumentare le proprie partecipazioni con un rendimento davvero elevato.

Rimanete aggiornati sugli ultimi sviluppi di Best Wallet unendovi alla sua community su X e Discord.

