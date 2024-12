Cronaca

SARONNO – È stata emessa una misura cautelare nei confronti del presunto responsabile dell’omicidio avvenuto in via Varese lo scorso 27 ottobre. La procura della Repubblica di Busto Arsizio ha richiesto l’ordine di custodia cautelare, approvato dall’ufficio Gip, nei confronti dell’uomo albanese sospettato di aver ucciso con due colpi di pistola Vadym Usaty 46enne di origini ucraine senza fissa dimora.

L’omicidio è scaturito da un diverbio per futili motivi, probabilmente aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti. Dopo l’aggressione, l’autore si è dato alla fuga e risulta ancora irreperibile. Secondo indiscrezioni, potrebbe aver trovato rifugio all’estero. Le forze dell’ordine continuano le ricerche per individuare il sospettato, la cui identità non è stata resa nota.

Carabinieri e procura sono impegnati a risolvere un caso che ha scosso profondamente la comunità saronnese, colpita dalla gravità di un fatto di sangue nato da una discussione banale e degenerato in un omicidio efferato.

