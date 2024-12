Città

SARONNO – “Fumo negli occhi spacciato per trasparenza, con tanto di convocazione dell’ultimo momento per timore di contestazioni: per l’ospedale di Saronno ancora lavori strutturali e nessun incremento di personale medico e infermieristico, con reparti e pronto soccorso gestiti a ‘gettoni’ a peso d’oro e liste d’attesa infinite per gli utenti.”

Inizia così la nota del comitato Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica in merito al tour di ieri, mercoledì 11 dicembre, organizzato per fare il punto sugli investimenti del presidio ospedaliero.

CANTIERI OSPEDALE DI SARONNO – DICHIARAZIONI OSPEDALE DI SARONNO

“Chi vive su questa terra e utilizza le strutture del servizio sanitario nazionale ha perfettamente in mente la realtà dell’ospedale di Saronno. Che non è esattamente quella presentata ieri dal consigliere regionale Monti e dal sindaco Airoldi, sempre più avvezzo a valorizzare pubblicamente figure politiche della destra, dalla neopresidente del consiglio Gilli all’ex delegato regionale alla sanità.”

Il comitato critica le modalità con cui è stato organizzato l’evento: “Per questo la convocazione dell’evento, organizzato per presentare le migliorie strutturali del nosocomio saronnese, è stata mantenuta segreta fino all’ultimo momento, nel timore che le cittadine e i cittadini del Saronnese mettessero in atto le clamorose forme di protesta che hanno contraddistinto gli ultimi anni, dalla contestazione a Bertolaso mentre inaugura la Casa di Comunità alla marcia di 1500 persone per le vie di Saronno dello scorso anno per chiedere ospedale e sanità pubblica.”

Il comunicato prosegue sottolineando la mancanza di progressi nel settore sanitario: “Nessuna novità, dunque, sul versante sanitario, con un ospedale sparito dai radar della politica regionale e locale da più di un anno, quando Airoldi promise senza mantenere un appuntamento ‘entro l’estate’ del 2024 per fare il punto sul ‘Piano di Rinnovo’ della Regione. Quel ‘Piano Bertolaso’ che i cittadini organizzati nel comitato ‘Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica’ bocciarono da subito senza appello sin dalla sua presentazione, a maggio 2023, poiché investiva sul vero problema, cioè il personale, nemmeno il 5% dei 26 milioni impegnato dal Pirellone.”

Il comitato rimarca come le carenze di organico restino irrisolte: “A fronte di un 95% da spendere per ammodernamenti di strutture e macchinari, ma soprattutto lasciando senza risposte le situazioni più compromesse, dal Pronto Soccorso ad Anestesia e Rianimazione a Cardiologia, la cui carenza di organico strutturato perdura a tutt’oggi, con l’utilizzo di ingentissime quantità di denaro pubblico per ‘tappare i buchi’ con personale privato.”

“A queste domande, insieme a quelle dei tanti cittadini e cittadine sempre più costretti a non curarsi o a rivolgersi al privato per via di liste d’attesa infinite o mancanza di reparti sul territorio, avrebbero dovuto rispondere le autorità civili e sanitarie, invece di organizzare una passerella che racconta di migliorie strutturali che – in assenza di un vero piano di rilancio della sanità pubblica locale – potrebbero anche avere lo scopo di confezionare un complesso sanitario ospedaliero pronto da consegnare a un acquirente privato, in toto o in parte.”

Infine, un appello al primo cittadino Augusto Airoldi: “Il sindaco di Saronno e la sua maggioranza di centrodestrasinistra dovrebbero rendere conto ai cittadini degli impegni presi nel giugno 2023, quando si scrissero e si votarono una mozione sulla sanità locale che, rigettando gran parte delle richieste di centinaia di cittadini in mobilitazione, prendeva comunque alcuni blandi impegni in tema di sanità locale. Ma anche di questi Airoldi&C. sembrano dimenticarsi, sotto i riflettori della ‘sanità dell’immagine’, che nulla ha a che fare con la salute che noi cittadini continuiamo vanamente a richiedere. Ma non desistiamo!”

