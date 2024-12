Città

SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – Si è conclusa la completa riqualificazione di via Archimede, una importante arteria che serve la zona industriale tra Caronno Pertusella e Saronno. La strada delimita il confine tra i due Comuni, che allo scopo hanno sottoscritto un accordo per l’esecuzione delle opere necessarie: asfaltatura della strada (a cura di Caronno Pertusella) e impianto di illuminazione e relative banchine (a cura di Saronno). L’accordo tra i Comuni ha durata decennale e comprende la manutenzione delle opere realizzate. I lavori eseguiti, che hanno avuto la durata di alcuni mesi, sono stati impegnativi anche per la presenza dei sottoservizi esistenti: con la loro conclusione ora la strada è perfettamente asfaltata e l’illuminazione finalmente presente ed efficace. Via Archimede ha una lunghezza di circa 700 metri, il costo delle opere (comprensivo di progettazione e manutenzione decennale) è di circa 170.000 euro per l’asfaltatura e altrettanto è il costo dell’illuminazione. “Se gli interventi appena conclusi assicurano la necessaria funzionalità della via – commentano le due Amministrazioni comunali – ci auguriamo che gli utenti di questa strada la percorrano rispettando i limiti di velocità, condizione per garantire la sicurezza di tutti”.

