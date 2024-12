Città

SARONNO – Grande partecipazione ed emozione per la messa di riparazione che si è tenuta domenica 8 dicembre nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, vittima di un furto con effrazione qualche settimana fa. La cerimonia, presieduta dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni, ha avuto il suo culmine nella donazione del calice dell’ordinazione dell’ex prevosto monsignor Angelo Centemeri.

Il furto, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì due settimane fa, ha scosso profondamente la comunità saronnese. I ladri si sono introdotti nel santuario, sottraendo le corone della Beata Vergine e del Gesù Bambino, oltre ad un calice ed un ostensorio. Un atto che non ha ferito solo per il valore materiale degli oggetti rubati, ma soprattutto per il significato simbolico e affettivo di quegli oggetti, segni di devozione da quasi un secolo.

Nell’omelia, monsignor Giuseppe Marinoni ha espresso tutto il dolore della comunità per questo atto sacrilego: “Prima di tutto ha offeso Gesù, perché sottrarre da questo luogo santo un calice vuol dire sottrarre quel calice che contiene il sangue prezioso di Cristo. Sottrarre una corona a Cristo e alla Vergine è davvero un oltraggio a loro, ma in qualche modo è un oltraggio fatto a tutti noi.”

Il prevosto ha anche sottolineato come la risposta della comunità sia andata oltre l’indignazione: “Ci sentiamo offesi, ci sentiamo feriti nel nostro cuore da questo gesto sacrilego. Ma la nostra risposta è anche nella preghiera di riparazione con cui invochiamo il perdono per questo gesto”. Durante la celebrazione, un momento di grande commozione è stato la donazione del calice dell’ordinazione di monsignor Angelo Centemeri: “Grazie Don Angelo, è un bellissimo calice, un calice mariano che porta la scena dell’Annunciazione. Questo calice ci ricorda che il verbo si è fatto carne e continua a rendersi presente ogni volta che celebriamo l’Eucaristia.” Le parole del prevosto sono state seguite da un lungo applauso dei presenti, riconoscenti per il gesto.

Dopo la comunione, dietro l’altare, davanti all’effigie della Beata Vergine, c’è stata la solenne preghiera di riparazione. Un gesto che non ha solo riparato simbolicamente il furto. La preghiera è stata un invito a continuare a sostenere la fede e la solidarietà, opponendosi a tutto ciò che va contro la dignità e la regalità di Dio.

Coloro che desiderano offrire un contributo per il ripristino delle corone possono effettuare una donazione al seguente conto corrente:

IBAN: IT04M0303250520010000000197

Banca: CREDEM di Saronno

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti