SARONNO – Il Comune di Saronno informa i cittadini che, per consentire il montaggio di un’autogru, sarà in vigore un divieto di transito e sosta in via Sant’Antonio nelle giornate di giovedì 12 e lunedì 16 dicembre, dalle 8.30 alle 18. Durante questi orari, chi percorre via Colombo all’intersezione con via Sant’Antonio sarà obbligato a proseguire diritto in entrambe le direzioni di marcia. L’accesso sarà consentito unicamente ai residenti e ai mezzi di soccorso, in caso di necessità.

Da parte dei responsabili dell’Amministrazione civica giunge l’invito rivolto alla cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare eventuali spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità e della eventuale presenza di mezzi da lavoro o personale addetto ai vari interventi previsti.

