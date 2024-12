Città

SARONNO – “Per consentire un’ispezione alla rete fognaria su via Caduti della Liberazione, dalle 22 di oggi 12 dicembre alle 5 di domani 13 dicembre, il tratto di strada tra via Carcano e via Milano sarà chiuso al transito (ad eccezione che per i residenti) e alla sosta.

Pertanto via Genova: sarà strada a fondo chiuso con accesso e uscita da corso Italia, solo per residenti. In via Carcano (tratto tra via Caduti della Liberazione e via Molino): transito riservato ai soli residenti con ingresso e uscita da Via Molino. Via Molino sarà strada a doppio senso di circolazione con ingresso e uscita da via Caduti della Liberazione, solo per residenti.

Chi percorre via Molino, all’intersezione con via Caduti della Liberazione, avrà l’obbligo di svolta a destra direzione via Marconi/via Milano. Chi percorre via Caronni avrà l’obbligo di svolta a sinistra direzione via Marconi/via Milano. Chi percorre via Marconi all’intersezione con via Caduti della Liberazione avrà l’obbligo di proseguire in direzione via Milano (eccetto i residenti e i mezzi di soccorso). Infine, chi percorre via Cantore avrà l’obbligo si svoltare a sinistra in direzione via Carcano/via San Giuseppe (eccetto i residenti e i mezzi di soccorso).

