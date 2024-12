Softball

SARONNO – Nei giorni scorsi si è conclusa la stagione 2024 anche per le più piccole del Saronno Softball. Il Team U13 torna dal torneo di Sanremo con un bel terzo posto e con due premi individuali:

Cloe Le Noci premio Creaturina

Iris Ganzer Miglior ricevitore

E’ stata l’occasione per alcune di loro di fare l’esordio in nerazzurro e su un campo da softball.

Per il Saronno il miglior epilogo di una annata densa di soddisfazioni, non solo riguardo alla formazione maggiore che ha conquistato la Coppa Italia ed ha raggiunto la finale scudetto cedendo solo all’ultima partita contro Bollate; ma anche per il “vivaio”.

