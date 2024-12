Cronaca

MISINTO – Due malintenzionati cercano di entrare in casa di un residente, ma lui se ne accorge e li mette in fuga. Un episodio che si è concluso senza conseguenze, ma ha lasciato grande amarezza nel misintese, che ha deciso di condividere l’accaduto per mettere in guardia i concittadini.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 9 dicembre, intorno alle 17,45, nei pressi del cimitero. Due individui si sono introdotti nella proprietà, una villetta bifamiliare, passando dal giardino con la chiara intenzione di commettere un’effrazione. La loro azione è stata interrotta dal proprietario che, accortosi della loro presenza, ha iniziato a urlare per spaventarli. I due, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga in direzione del cimitero.

Il proprietario ha tentato di inseguirli, ma i malviventi sono riusciti a dileguarsi. L’uomo ha successivamente provveduto a sporgere denuncia presso la caserma dei carabinieri di Lentate sul Seveso.

L’accaduto, per fortuna, non ha avuto conseguenze materiali, ma resta il disagio e l’inquietudine per un fenomeno sempre più diffuso e fastidioso.

