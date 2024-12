ilSaronnese

SARONNO – L’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica (Aimo) ha celebrato ieri, mercoledì 11 dicembre, la cerimonia di conferimento dei diplomi in osteopatia e dei titoli accademici rilasciati dalla Health Sciences University (Hsu) di Londra. Questo evento segna il coronamento del percorso formativo degli studenti, che hanno completato i loro studi in collaborazione con l’niversità degli studi dell’Insubria di Varese e con la validazione di Hsu.

La cerimonia si è svolta in tre momenti distinti nella rinnovata Sala Vanelli, a Saronno. Hanno partecipato: Rachel Ives, access course lead e partnerships “Quality Manager” di HSU; Gabriele Musarò, assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport del Comune di Saronno; Marco Giardino, direttore di Aimo; Roberto Scognamiglio, preside dell’accademia; Alberto Maggiani, direttore scientifico di Aimo, e alcuni membri del collegio docenti dell’accademia.

Nel prestigioso contesto della Sala Vanelli sono stati conferiti i seguenti titoli:

28 diplomi in Osteopatia (Aimo)

19 bachelor of Science with honours in Osteopathic Sciences (Hsu)

50 master of Science in Osteopathic Medicine (Hsu)

7 bachelor of Science with honours in Osteopathic Sciences – professional Pathway (Hsu)

15 bachelor of Science with honours in Osteopathic Sciences – professional pathway (Hsu) – Percorso in lingua inglese in collaborazione con Sico – Swiss International College of Osteopathy.

Inoltre, sono stati assegnati 19 attestati di merito a studenti che si sono distinti per il loro impegno accademico. Tutti i titoli conferiti da Hsu sono stati validati dall’ateneo britannico, assicurando un riconoscimento internazionale dei percorsi formativi.

La partnership con la Health Sciences University è un elemento distintivo che arricchisce il percorso formativo degli osteopati neodiplomati Aimo, elevando il loro livello a standard di eccellenza internazionale. La validazione accademica testimonia il rigore metodologico e l’alta qualità della preparazione accademica e clinica.

La cerimonia si inserisce in un contesto particolarmente rilevante per l’osteopatia in Italia, a pochi passi dalla regolamentazione definitiva della professione e dall’istituzione del relativo Albo. Durante il suo intervento, il direttore Marco Giardino ha sottolineato: “Con il nuovo albo degli osteopati e la conclusione del processo di regolamentazione, si apriranno nuove opportunità per voi, sia nel pubblico che nel privato. L’osteopatia diventa una disciplina integrata nel sistema sanitario nazionale, con un ruolo fondamentale nella prevenzione. Sarete chiamati a contribuire al benessere delle persone, lavorando insieme ad altri professionisti.”

Il direttore ha poi evidenziato come le collaborazioni con l’università degli studi dell’Insubria e, soprattutto, la validazione internazionale da parte di Hsu, abbiano garantito agli studenti di Aimo un percorso di formazione d’eccellenza. La cerimonia è stata anche un momento di memoria per l’osteopata e docente Aimo Roberto Biancon, prematuramente scomparso circa un anno fa. Il Direttore Giardino ha ricordato: “Roberto Biancon è stato un osteopata straordinario e un docente esemplare. La sua eredità professionale continua a ispirare il nostro cammino. A lui è stata dedicata una nuova borsa di studio, istituita quest’anno.”

Anche i neodiplomati hanno voluto rendere omaggio a Roberto Biancon. Federico Ziella, rappresentante degli studenti del corso Part-Time, ha così ricordato il docente: “La sua calma, esperienza e professionalità hanno stimolato la nostra curiosità, sfidando le nostre certezze con un confronto costruttivo, arricchendo non solo il nostro ragionamento clinico, ma anche la nostra crescita personale.”