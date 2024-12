Calcio

MISINTO- In Terza Categoria, il Cgds Calcio Misinto si rafforza per cercare di scavalcare la capolista Olimpia Cadorago.

Tre colpi in entrata per i biancoverdi: in arrivo il centrocampista svincolato Luca Zezza, che dopo aver trascorso parte della carriera alla Cogliatese passa al Misinto, l’attaccante Cristian Bettin dalla Cogliatese e, infine, in prestito dal Cabiate si aggrega Riccardo Cattaneo.

In uscita, invece, Pasqualino Iannace che si trasferisce all’Andratese.

Classifica – Terza Categoria – Girone A

Olimpia Cadorago 34, Calcio Misinto 31, Vasca 29, Libertas San Bartolomeo 27, Valbasca Lipomo 27, Carugo Academy 25, Real San Fermo 2010 23, Fc Cabiate 21, Cascina Mamete 20, Valsoldese 20, Grandate 14, Casnatese 13, Lario 10, Academy Bregnanese 9, Polisportiva Sant’Agata 7, Andratese 6.

