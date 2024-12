CASTIGLIONE OLONA – E’ stato realizzato un nuovo marciapiede, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Castiglione Olona e la Provincia di Varese. “L’infrastruttura stradale è stata pensata per garantire la sicurezza dei pedoni che si dirigono verso il Centro di medicina di gruppo e la farmacia comunale, anche provenendo da via Brenta” spiegano dal Comune.

È possibile parcheggiare lungo la Provinciale, la ex Varesina, e attraversarla in tutta sicurezza utilizzando il nuovo passaggio pedonale con semaforo a chiamata, per raggiungere facilmente sia Centro medico che farmacia.