CISLAGO – Grazie all’impegno del Comune e alla partecipazione al bando promosso dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, arriva una splendida opportunità per i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 17 anni. Cislago è stato infatti ammesso al finanziamento di un contributo pari a 20.000 euro, una cifra destinata a sostenere lo sport e a promuovere i diritti dei più giovani.

Di questi fondi, ben 15.000 euro serviranno per incentivare l’accesso alle attività sportive per bambini e ragazzi con disabilità o provenienti da famiglie in condizioni di svantaggio economico. Un aiuto concreto che permetterà di pagare rette sportive o di finanziare voucher distribuiti dalle associazioni locali, garantendo a tutti il diritto di praticare sport e vivere esperienze di crescita e condivisione.

Gli ulteriori 5.000 euro saranno dedicati a organizzare eventi e iniziative di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, coinvolgendo non solo i minorenni ma anche le loro famiglie. Un’occasione importante per educare e stimolare consapevolezza su temi fondamentali per il benessere delle nuove generazioni.

Il consigliere con delega allo Sport Maurizio Manfredi e l’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Romina Codignoni hanno espresso grande soddisfazione per questo traguardo, sottolineando come lo sport e la tutela dei diritti dei ragazzi siano al centro delle politiche locali.

