Il settore delle meme coin è stato uno dei grandi vincitori nel mercato cripto quest’anno. Criptovalute consolidate come Dogecoin ($DOGE) o Shiba Inu ($SHIB) hanno registrato guadagni massicci, motivo per cui sempre più meme coin stanno entrando nel mercato.

Una di queste meme coin innovative è Wall Street Pepe ($WEPE), che mira ad affermarsi sul mercato grazie alla combinazione tra meme divertente e comunità di trading. Diamo un’occhiata per capire che cos’è e come si può acquistare.

Cos’è Wall Street Pepe?

Wall Street ($WEPE) è una nuova meme coin che mira a costruire una comunità di trading attiva. Gli sviluppatori di Wall Street Pepe ($WEPE) ritengono che attualmente i mercati siano impostati principalmente a favore delle grandi istituzioni finanziarie e con Wall Street Pepe ($WEPE) vorrebbero lanciare un contraltare a questa situazione.

Per raggiungere questo obiettivo, gli sviluppatori vogliono creare una comunità di trader che si supportino a vicenda e condividano preziose intuizioni di trading. In definitiva, i trader dovrebbero essere in grado di trarre vantaggio da tutto ciò e di ottenere un vantaggio rispetto al mercato generale particolarmente monopolizzato dalle balene.

Chiunque desideri entrare a far parte di questa comunità, nota anche come WEPE Army, deve acquistare i token $WEPE. Questi token infatti sono il prerequisito per l’accesso alla comunità, che possono essere messi in staking e utilizzati in futuro per le distribuzioni nell’ambito di gare di trading.

Grazie a questo concetto incentrato sulle meme coin in combinazione con una comunità di trading, simile a WallStreetBets, il progetto è stato lanciato nell’ambito di una prevendita che ha già avuto un discreto successo. Durante la prevendita, i token $WEPE vengono venduti a prezzo più basso prima dell’inizio delle quotazioni vere e proprie.

Prima di acquistare Wall Street Pepe ($WEPE), è bene però familiarizzare con il progetto per comprenderlo nel dettaglio. Ciò include la lettura del whitepaper e di esaminare argomenti quali la roadmap, la tokenomica e le alternative.

Come acquistare Wall Street Pepe passo dopo passo

L’acquisto di Wall Street Pepe ($WEPE) attualmente è possibile solo tramite il sito web del progetto, quindi collegando il wallet al sito ufficiale di prevendita, o tramite BestWallet. Nelle sezioni seguenti vedremo come funziona l’acquisto tramite BestWallet.

Passo 1: Scaricare BestWallet

Per acquistare $WEPE tramite BestWallet, è necessario scaricare l’applicazione BestWallet. L’applicazione è disponibile gratuitamente sia su App Store che su Play Store. Dopo il download, basta seguire le istruzioni sullo schermo per creare un account utente, impostare l’autenticazione 2FA e impostare il codice di accesso.

Passo 2: Trasferire o acquistare token su BestWallet

Prima di poter acquistare Wall Street Pepe ($WEPE) su BestWallet, è necessario trasferire i token nel wallet o acquistarle mettendole nel wallet. Per trasferire i token, basta selezionare quello desiderato, come ETH, BNB o USDT, e poi cliccare su “Ricevi”. A questo punto viene visualizzato l’indirizzo del wallet a cui inviare i token da un altro wallet collegato.

Se non si possiedono ancora dei token, è possibile acquistare criptovalute direttamente dal wallet grazie all’integrazione con Onramper. Per farlo, basta selezionare la criptovaluta desiderata, cliccare su “Acquista” e seguire le istruzioni sullo schermo. Dopo l’acquisto, i token saranno subito disponibili nel wallet.

Passo 3: Acquistare Wall Street Pepe ($WEPE)

Per acquistare il token $WEPE, bisogna passare alla categoria “Token Futures” nell’ultimo passaggio e selezionare $WEPE. Qui è possibile specificare l’importo dell’investimento e la criptovaluta desiderata e quindi acquistare Wall Street Pepe ($WEPE).

Nota: Poiché Wall Street Pepe ($WEPE) è attualmente ancora in fase di prevendita, non è chiaro se i token siano direttamente disponibili o saranno distribuiti solo dopo la fine della prevendita. Inoltre, al momento non è chiaro se la distribuzione avverrà automaticamente o se i token potranno essere richiesti attivamente dopo la fine della presale in corso.

