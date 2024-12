SARONNO/SARONNESE – Il Natale si avvicina e questo fine settimana si moltiplicano gli appuntamenti dedicati al santo Natale, con concerti, spettacoli e manifestazioni che evocano uno dei periodi dell’anno più suggestivo.

Venerdì 13 dicembre

Sabato 14 dicembre

– Alle 10, alla biblioteca civica di piazza Porro 19, va in scena lo spettacolo “Sulle tracce di Babbo Natale” spettacolo per bambini dai 4 ai 10 anni. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it

– Dalle 16 alle 17, al museo della ceramica G. Gianetti di via Carcano, laboratorio per bambini dai 4 agli 11 anni “Il Magico mondo degli gnomi”. Prenotazioni e informazioni al sito internet www.museogianetti.it.

– Alle 17, nella sala polifunzionale di via San Francesco, va in scena lo spettacolo per bambini “Un altro Canto di Natale” della compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. L’ingresso è libero e per informazioni si può contattare il numero 0296984399