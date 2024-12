Città

SARONNO – Arrivare a fine mandato ma calendarizzando, in tempi brevi e certi, alcune priorità. E’ la sintesi della nota condivisa nelle ultime ore dal Pd di Saronno che fa il punto con idee chiare e obiettivi sull’attività amministrativo.

Si parte rimarcando l’intenzione di arrivare a fine mandato, che sarà nella primavera 2026: “Il Partito Democratico di Saronno rimarca la necessità, sempre a fianco di un’amministrazione che deve portare a termine la propria legislatura completando il programma alla base della sua elezione, di esprimere la richiesta politica che alcuni punti per noi determinanti siano messi al centro dell’attività della stessa e che debbano essere conclusi al più presto. Il Pd, come forza politica nazionale e come gruppo di maggioranza, vuole far partecipe la cittadinanza saronnese dei punti che ritiene irrinunciabili e che ritiene da raggiungere entro tempi certi”.

Si condividono con la città quindi i punti che il primo partito cittadino, principale azionista della maggioranza del sindaco Augusto Airoldi vorrebbe concretizzare in tempi brevi e centri: “Rimarca altresì il raggiungimento di tanti obiettivi sia di progetti portati o sulla strada di completamento, di azioni di ammodernamento di edifici pubblici e strutture sportive, di manutenzione delle stesse, e specialmente di azioni di supporto al tessuto sociale della Saronno bisognosa di aiuto e supporto. Allo stesso tempo indichiamo alcuni temi che richiedono tempi per noi certi. Tra questi in primis l’area ex Isotta per la quale è fondamentale definire quanto prima una calendarizzazione (primi 6 mesi del 2025) per il passaggio in consiglio comunale. Parimenti anche una accelerazione che porti alla definizione della variante generale del Pgt, indispensabile per disegnare lo sviluppo urbano della città per il prossimo futuro, di una città che sia al passo con i tempi”.

