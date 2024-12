Città

SARONNO – “A seguito delle dimissioni del Presidente della Commissione Bilancio, Francesco Licata, la guida della Commissione è passata al Vicepresidente Pierangela Vanzulli, già nota per il suo precedente ed apprezzato ruolo di Assessore al Bilancio. Questa transizione avviene in conformità con la delibera istitutiva della Commissione, che stabilisce chiaramente che, in caso di assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce pienamente nelle sue funzioni”

Inizia così la nota della Lega Saronno in merito alle ultime novità sul fronte politico e in particolari della commissione bilancio.

La delibera istitutiva della commissione, pur prevedendo l’elezione di un nuovo Presidente e Vicepresidente nella prima seduta della Commissione, non disciplina esplicitamente cosa accade in caso di dimissioni del Presidente. Tuttavia, il principio normativo che attribuisce al Vicepresidente la sostituzione del Presidente in tutte le sue funzioni rende chiaro che la consigliere comunale Pierangela Vanzulli ha piena legittimità ad assumere la guida operativa della Commissione.

Data l’urgenza legata alla convocazione di un Consiglio Comunale con un punto all’ordine del giorno sul bilancio, è indispensabile che la Commissione si riunisca in tempi brevi per permettere un esame approfondito della delibera e fornire ai consiglieri comunali gli strumenti necessari per una discussione consapevole e informata. In questa ottica, la Consigliera Vanzulli ha convocato la Commissione Bilancio per domenica mattina, alle 10:30, una scelta che tiene conto delle esigenze di partecipazione anche dei consiglieri con impegni lavorativi.

Questa iniziativa di trasparenza e responsabilità amministrativa rappresenta un passo importante verso una gestione più inclusiva e partecipativa della Commissione. Siamo certi che l’approccio propositivo della Consigliera Vanzulli troverà ampio consenso tra i consiglieri e gli amministratori, garantendo un dibattito sul bilancio all’altezza delle aspettative della cittadinanza.

—