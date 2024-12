Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 12 dicembre, emergono vicende di cronaca che spaziano da un caso giudiziario fino a un’operazione contro il lavoro irregolare.

Per l’omicidio avvenuto in via Varese, è stato emesso un mandato di cattura per il sospettato latitante. Le autorità stanno lavorando per assicurare il responsabile alla giustizia.

A Lazzate, un’operazione della polizia locale ha portato alla sospensione di un’impresa tessile scoperta a operare in modo irregolare.

Una donna del Saronnese è stata condannata a otto mesi di carcere e a una multa di diecimila euro per aver insultato Selvaggia Lucarelli sui social.

A Misinto, un tentato furto in una villetta è stato sventato grazie all’intervento del proprietario, che ha messo in fuga i ladri ancor prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Separazione fra Simone Pontiggia, attaccante del Fbc Saronno (Eccellenza) ed il club biancoceleste: il giocatore è approdato al Seregno nel campionato di Promozione.

