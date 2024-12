iltra2

VEDANO OLONA – L’Avis Comunale di Vedano Olona invita tutta la cittadinanza alla tradizionale Festa degli auguri, in programma per domenica 15 dicembre, a partire dalle 10.30. L’evento si terrà presso la sede dell’associazione, in via Sirtori 3, a Vedano Olona.

Oltre a rappresentare un momento per scambiarsi gli auguri in vista delle festività natalizie, la giornata sarà occasione per premiare i donatori più meritevoli con la consegna delle benemerenze, un gesto simbolico per riconoscere l’importanza della loro generosità e del loro impegno nel sostenere le attività dell’Avis.

L’Avis di Vedano Olona, da sempre in prima linea per promuovere la cultura della donazione, rinnova così il suo legame con la comunità, celebrando i valori della solidarietà e della partecipazione.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’associazione ai seguenti recapiti:

Telefono : 3333253363 / 0332973315.

: 3333253363 / 0332973315. Email: [email protected]

Un’occasione da non perdere per festeggiare insieme e ringraziare chi, con il proprio gesto, contribuisce a salvare vite ogni giorno.

(foto archivio: un precedente evento Avis nella zona)

13122024