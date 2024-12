Città

SARONNO – Mentre proseguono senza sosta le ricerche delle forze dell’ordine per raggiungere il presunto assassino in via Varese, nel cortile teatro dell’omicidio dello scorso 27 ottobre, arriva un nuovo cancello per chiuderne l’accesso nottetempo.

I residenti ne parlavano già il giorno dopo del delitto quando la loro domenica sera era stata scossa dagli spari che hanno ucciso il 46enne ucraino Vadym Usaty. Erano stati proprio i condomini del cortile ha chiamare i soccorsi, inutili visto che l’uomo è morto sul colpo, e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini che li hanno messi sulle tracce dell’albanese attualmente in fuga ma inseguito da un mandato di cattura.

QUI GLI ULTIMI SVILUPPI

Il delitto, e i futili motivi che l’hanno provocato hanno fatto crescere la preoccupazione per la sicurezza dei residenti. L’episodio ha scosso profondamente i residenti, già preoccupati per la presenza di estranei nel cortile soprattutto in orario notturno. Il nuovo cancello impedisce l’accesso ai non autorizzati, aumentando la sicurezza delle famiglie che abitano nella corte soprattutto la sera quando chi rientra ha spesso paura di fare brutti incontri.

QUI LE TESTIMONIANZE DEI RESIDENTI

Non è una novità per Saronno. E’ avvenuto in passato, nella zona dell’ex Molino Canti ma anche in piazza De Gasperi, a fronte di episodio di violenza gravi o frequenti si ricorresse a chiusure e cancelli. E’ successo prima in piazza De Gasperi dove si ritrovano a tarda notte giovani con schiamazzi e spaccio e dove i residenti sono intervenuti chiudendo i portici dopo una serie di incendi. Quindi all’ex Molino Canti in corso Italia all’altezza di piazza San Francesco. Anche qui due cancelli tattici rendono inaccessibile lo spiazzo interno della fontana.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti