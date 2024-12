ilSaronnese

ORIGGIO – Un weekend ricco di appuntamenti natalizi quello che si terrà a Origgio. Sabato 14 dicembre, alle 21, il corpo musicale San Marco si esibirà al cineteatro cittadino per un concerto tutto a tema.

Domenica 15 dicembre, invece, organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione commercianti, a partire dalle 10, le vie del centro si coloreranno con i mercatini di Natale: hobbistica, associazioni e commercianti origgesi porteranno il clima natalizio in paese. Per gli ultimi acquisti, inoltre, i negozi del paese rimarranno aperti. Non manca un pensiero per i più piccoli: il villaggio di Babbo Natale: gli elfi accoglieranno i bambini all’interno dell’igloo-ufficio postale, in cui sarà presente anche l’elfo truccabimbi. Ad aiutare Babbo Natale anche le mascotte della Disney vestite a tema natalizio.

Il villaggio di Babbo Natale è offerto dal gruppo alpini e dal coro amici della montagna.

(foto archivio)

